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Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

10:13
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

За года украинский лидер заработал 57 миллионов долларов

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало электронную декларацию о доходах президента Украины Петра Порошенко. Согласно документу, доходы главы Незалежной составили более 1,55 миллиарда гривен (порядка 57 миллионов долларов).

Это в 95 раз больше, чем годом ранее. Тогда Порошенко задекларировал только 600 тысяч долларов дохода, пишет "МК". В этом году основанная статья доходов украинского лидера - швейцарский трастовый фонд Rothschild Trust Schweiz AG.

Ранее Порошенко рассказал, что его официальная зарплата на посту президента Украины составляет около 28 тысяч гривен в месяц (68,6 тысячи рублей). При этом ее он перечисляет в благотворительные фонды.

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