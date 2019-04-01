Зеленский ушел в отрыв

За Петра Порошенко проголосовали свыше 16 процентов украинцев

На Украине идёт подсчёт голосов по итогам первого тура президентских выборов. По предварительным данным, уверенное лидерство держит Владимир Зеленский, его поддержали более 30 процентов граждан. Второе место со значительным отрывом сейчас занимает действующий глава государства.

И всего три процента отделяют его от лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Оппозиционер Юрий Бойко занимает четвёртое место в промежуточном рейтинге. В ходе выборов в МВД поступило более двух тысяч жалоб о нарушениях, возбуждено 39 уголовных дел. Среди наблюдателей впервые не было российских граждан. В Киеве уже подтвердили о проведении второго тура голосования, в который, по данным экзит-поллов, пройдут Зеленский и Порошенко.

После очередного объявления предварительных результатов в штабе кандидата Зеленского устраивают овацию. Даже в столь ответственный момент он привычно шутит, но видно, что волнуется.

"Спасибо большое. Мне очень жаль, что я должен надеть пиджак сам. Обычно мне помогает жена. Спасибо всем украинцам, которые голосовали сегодня не по приколу. Вы видели результаты разных опросов и все они говорят, что победитель один"? – сказал он.

Сам Зеленский ждал решения украинцев, играя в настольный теннис с активистами своего штаба. За кем осталась победа, неизвестно. Но свою, пожалуй, главную на сегодня победу он уже одержал. Треть голосов избирателей - это мало для того, чтобы сразу занять пост президента, но более чем достаточно, чтобы с уверенностью идти во второй тур.

Чего не скажешь о Порошенко. Его отрыв от Юлии Тимошенко в пределах статистической погрешности. А на избирательном участке из рук пока еще действующего президента выпал бюллетень, на который тут же наступил внук Петра Алексеевича. Все, кто это наблюдал, сочли: дурной знак. Но Порошенко бодрится и от своей привычной линии не отступает.

Подробности – в репортаже Алексея Платонова.