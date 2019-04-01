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Признает ли Запад украинские выборы

11:45
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

За океаном в демократичности выборов почему-то не сомневаются

Итоги выборов на Украине говорят о провале политики майданного президента. Об этом в понедельник заявили в Госдуме и подчеркнули, что Россия может не признать результаты голосования. Оспаривать их готова и Юлия Тимошенко, которая уже поспешила обвинить СБУ в фальсификациях и повсеместной организации провокаций.

Заявление Госдумы "О непризнании итогов выборов президента Украины", если оно, конечно, будет принято, вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым главой государства. Однако в случае переизбрания Петра Порошенко, такой диалог в принципе невозможен, подчеркивают на Охотном ряду. Действующий президент прямо заявляет, что продолжит русофобскую линию, а для России он давно нерукопожатный. Профильный комитет рекомендовал принять документ. В понедельник проект рассмотрит Совет нижней палаты российского парламента.

Почти треть всех украинских избирателей были лишены возможности проголосовать. Киев забрал это право у жителей юго-востока страны, а также тех, кто проживает в России. По разным подсчетам, это до 6 миллионов человек. Цифры и факты, впрочем, ничуть не смутили спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера. Он "понимает украинские власти и их озабоченность, вызванную неверием в возможность обеспечить "честные выборы".

"Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом всё указывает на то, что это - демократические выборы. С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, - это реальные избиратели", - заявил он.

Иностранные политики в комментариях сдержаны, журналисты уже делают ставки на второй тур. С Европой и США вроде бы все понятно. Каждый из кандидатов намерен укреплять сотрудничество. А вот как победитель второго тура будет выстраивать отношения с Москвой - один из главных вопросов, который волнует журналистов. 

"Вымышленный президент может стать реальным", пишет британская Telegraph, предвкушая новый виток избирательной компании. Успех кандидата Зеленского вполне объясним, но при этом опасен. В победу действующего американского президента когда-то тоже никто не верил.

Впереди еще три недели напряженной борьбы за президентское кресло. И никто не гарантирует, что борьба эта будет честной и конкурентной. Слишком уж многое на кону.

Матвей Шестаков, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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