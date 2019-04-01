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Появилось видео с влюбленными друг в друга Зеленским и Началовой

11:16
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Судьбы актеров сложились по-разному

В 2005 году на российском телевидении вышел новогодний мюзикл "Три мушкетера", который сняла Тина Баркалая. В нем сыграли такие звезды, как Алена Свиридова, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Владимир Этуш, Армен Джигарханян, Алика Смехова и Юрий Стоянов, сообщает ТВЦ.RU.

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А роль д'Артаньяна исполнил Владимир Зеленский, который сейчас борется с Петром Порошенко за кресло президента на Украине. Его возлюбленную Констанцию Бонасье сыграла певица Юлия Началова, которая скончалась 16 марта 2019 года.

В Сети появилось несколько видео, на которых показаны сцены с участием двух актеров. В одной из них демонстрируется, как влюбленные впервые встретились. Зеленский увидел перед собой голубоглазую блондинку и оробел, не сумев сказать ей ни слова.

С тех пор прошло 14 лет. Судьбы Зеленского и Началовой получились абсолютно разными. Певица скончалась от заражения крови. Ей было 38 лет. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с экс-футболистом сборной России Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли Алдонин, а также ее первый супруг - экс-участник группы "Премьер-Министр" Дмитрий Ланской.

Зеленский же перебрался на Украину, где занялся политикой. И вполне успешно. Согласно последним данным ЦИК Украины, он лидирует на выборах президента с 30,36% голосов. Второе место у Петра Порошенко – 16,4%. Им предстоит борьба во втором туре, который пройдет 21 апреля.

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