Разбившийся в Германии самолет загорелся после удара о землю

На борту в момент авиакатастрофы могли находиться три человека

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета вылетают в Германию для выяснения причин катастрофы, в которой погибла совладелица и глава совета директоров "Группы компаний S7" Наталия Филёва. Частное воздушное судно разбилось при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. На борту находились ещё двое наших соотечественников - отец Наталии и пилот. Согласно последней информации, "черных ящиков" на борту не было, поскольку они не предусмотрены на самолетах такого типа.

Потерпевший крушение в Германии бизнес-джет не долетел 50 километров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Франкфурт-Эгельсбах и загорелся после удара о землю. Поле, на котором выращивают спаржу, окутал густой черный дым. От шестиместного самолета осталась небольшая груда обломков, которые разбросаны в радиусе десятков метров. Самолет выгорел дотла. Даже дилетанту ясно, что о выживших говорить не приходится.

"Помимо пилота в салоне могли находиться еще два пассажира. Не исключено, что они также граждане России. Процесс идентификации займет некоторое время. Коллеги по расследованию катастрофы незамедлительно приступят к работе, как только на место их допустят пожарные", - сообщил представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

В числе пассажиров оказалась совладелица авиакомпании S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий, а также пилот Андрей Дикун. Все они погибли. В заявлении, распространенном пресс-службой, информация подтверждается.

Так, сообщается, что "31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны".

Частный самолет Epic-LT вылетел из Москвы 30 марта. В воскресенье он направился в Германию из Канн во Франции. Авиакатастрофа произошла в 15:30 по местному времени. За восемь минут до трагедии пилот отключился от системы радиолокационного слежения, вышел на связь с диспетчерами аэропорта Эгельсбах, готовился к посадке. О неполадках пилот не сообщал, метеоусловия были благоприятными.

На место сразу выехали полицейские, которые, по роковой случайности, тоже попали в аварию. В лобовом столкновении погибли два человека, трое пострадали. Расследование авиапроисшествия будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".