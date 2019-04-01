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Какие изменения ждут российских призывников

12:02
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Весенний призыв в России стартовал с рядом новшеств

В России начался весенний призыв в армию. Как сообщили в Минобороны, согласно плану ряды военнослужащих пополнят 135 тысяч человек. Несколько сотен из них пройдут службу в научных ротах, в том числе в инновационном технополисе Эра.

Вступили в силу несколько нововведений: призывники, которые уже получали отсрочку для обучения в школе, могут воспользоваться ей для окончания среднего профессионального образования и магистратуры. Также граждане призывного возраста теперь должны состоять на воинском учете по месту фактического пребывания вне зависимости от наличия регистрации.

В военном ведомстве отметили резкое сокращение количества так называемых уклонистов - за год их стало в три раза меньше.

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