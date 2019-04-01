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Тень Бузовой: Тарасов проболтался о проблемах в браке с Костенко

11:27
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Речь футболиста сняли на видео

Насте Костенко исполнилось 25 лет. По такому случаю модель закатила вечеринку в одном из московских ресторанов. На праздник пришли десятки гостей, некоторые из них транслировали происходящее в Сети.

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Попало на видео и поздравление мужа-футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен пожелал жене быть здоровой и пообещал прислушиваться к ней.  "Я хочу, чтобы ты была счастлива и знаю, что многие моменты зависят от меня. Я прислушиваюсь к тебе... Обещаю исправиться", - цитирует Дмитрия "7Дней".

Поклонники усмотрели в таком поздравлении намек на разлад в отношениях. Особенно фанатов пары испугали обещания Тарасова сделать Костенко счастливой. Народ в комментариях задается вопросом, почему Настя может быть несчастна. "Всё у нас будет хорошо, не переживай и не думай ни о чем", - отметил футболист.

В день, когда красотка из Сальска праздновала 25-летние, телеканал "ТВ Центр" выпустил программу "10 самых", в которой речь шла о браках королев красоты. И конечно же отдельная глава была отведена свадьбе Дмитрия и Анастасии.

В программе сделано предположение, что быть счастливой красавице Костенко мешает тень Ольги Бузовой, которую Тарасов бросил ради неё. "Я очень хорошо к Ольге Бузовой отношусь, знаю Олечку. А про эту девочку, которая выступила в роли разлучницы... Конечно, я это всё не приветствую. И вообще, я считаю, что подло и некрасиво влезать, влазить в брак. А вообще, в этой истории все хороши", - считает певица Алена Кравец.

Говорят, Тарасов сначала изменил Бузовой с Костенко, а потом выставил из дома с одним чемоданом. И это после четырёх лет брака. Наверное, если у двоих людей любовь, то третий появиться не может. Но многие тут же припомнили Бузовой, что она тоже увела Дмитрия из семьи. На момент знакомства со звездой телестройки футболист был женат на Оксане Пономаренко, которая только что родила ему дочь.

"Мало кто знает, что когда мы с Димой познакомились, он уже расстался со своей бывшей женой и он уже три месяца жил один", - утверждала в одном из интервью Бузова.

Вот и Костенко клянётся, что на момент их знакомства Тарасов уже жил отдельно. В отличие от Бузовой, Настя не стала зацикливаться на карьере, а сразу же подарила мужу дочь Милану. Впрочем, не будем забывать, что первая жена любвеобильного футболиста тоже родила и это ей не помогло. Поэтому советуем Анастасии быть начеку.

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