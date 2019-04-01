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В Москве сын бизнесмена избил солиста группы "Фактор-2" (видео)

12:05
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Ему не понравилось творчество музыкантов

В одном из ресторанов Москвы произошла драка с участием солиста группы "Фактор-2" Ильи Подстрелова. В результате пострадал он, а также еще один певец Jerry, с которым они выступали на презентации в заведении.

О произошедшем сам музыкант рассказал в своем Instagram. По его словам, "два отморозка" застали их в комнате отдыха. Один из них, которого Подстрелов назвал "вообще неадекватом", начал предъявлять претензии исполнителям. Их творчество ему крайне не понравилось. После этого он без лишних слов ударил Jerry. Началась потасовка, которая попала на видео. Его выложил сам Подстрелов позднее.

По данным telegram-канала "Футляр от виолончели", напавшим оказался исполнитель Джейхун Пирвердиев – сын владельца сети стоматологических клиник. В песнях "Фактора-2" его не устроили грубые слова о женщинах.

Интересно, что некоторые пользователи сочли произошедшее первоапрельской шуткой, а само видео – постановочным.

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