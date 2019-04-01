Сколько украинцы тратят на пиры и самолеты Порошенко

Траты украинского президента прячут в тайных указах и распоряжениях

Украинские СМИ нашли секретные указы и подсчитали, во сколько налогоплательщикам обходится содержание действующего главы государства Петра Порошенко. В прошлом году эта сумма достигла более 60 миллионов долларов (примерно 1,64 миллиарда гривен). За 20 лет эти траты увеличились в 10 раз, отмечают журналисты.

Отмечается, что Порошенко располагает огромным автопарком люксовых автомобилей, содержание которого обходится в более чем 7 миллионов долларов. Есть у президента и личный авиапарк. Также журналисты припомнили о многочисленных "пирах" Порошенко, которые обходятся казне во внушительную сумму, отмечает УНИАН.

Ранее в понедельник стало известно, что за год доходы главы Незалежной выросли в 95 раз – до 57 миллионов долларов. При этом официальная зарплата Порошенко на посту президента Украины составляет всего 28 тысяч гривен в месяц.