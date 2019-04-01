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В Москве полицейские спасли голодающего мальчика-Маугли

12:33
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

На мать ребенка завели уголовное дело

В новой Москве сотрудники полиции обнаружили девятилетнего мальчика, который находился в жилом помещении один. Это произошло в ходе рейда по квартирам неблагополучных семей.

Выяснилось, что его мать оставила сына на несколько дней. При этом ему требовалась срочная госпитализация.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". До этого 45-летняя женщина не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Как сообщили в ГУ МВД по столице, она злоупотребляла алкоголем и оставляла сына без еды на несколько дней. Теперь в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее широкий резонанс получила история с пятилетней "девочкой-Маугли", которая была обнаружена одна в захламленной квартире на Ленинградском проспекте в Москве. Следствие установило, что ее мать Ирина Геращенко не появлялась дома три дня. Все это время она провела с любовником. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Своей вины она не признаёт. В суде женщина рассказала, что не устраивала в квартире свалку, и девочка от истощения не страдала.

Самого ребёнка выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо. В начале апреля будет рассмотрен вопрос о лишении Гаращенко родительских прав.

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