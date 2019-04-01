Кремль отказался поздравлять Зеленского

В Москве рассчитывают на победу "партии мира"

Кремль считает преждевременным комментировать итоги первого тура выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.

По словам представителя Кремля, выборы еще не закончились, поэтому поздравлять кого-либо из кандидатов с выходом во второй тур было бы неверным.

"Об этом речи не идет - потому что победитель выборов пока не определен на Украине", - приводит слова Пескова агентство ТАСС. Говоря о будущем руководстве Украины, пресс-секретарь президента отметил, что Россия хотела бы видеть у власти в стране не партию войны, а нацеленную на реальное решение конфликта в Донбассе.

Кроме того, Москва, продолжил Дмитрий Песков, готова объяснить любому гражданину, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что тот намерен потребовать от Владимира Путина возврата "территорий и выплаты компенсаций за них".

"Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины", - сказал Песков, добавив, что тема Крыма и вовсе "закрыта раз и навсегда".

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский. На момент написания заметки на набрал 30,43% голосов после подсчета 73% бюллетеней. На втором месте идет Петр Порошенко, действующего президента поддержали 16,14% украинцев. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,18% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.