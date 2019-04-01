Лапы и спина в ранах: дворняжка покалечилась, спасая людей из огня

Собаке помогают волонтеры

Настоящее чудо произошло в подмосковном Красноармейске на улице Трудпоселок. Там дворняга по кличке Марфа спасла из пожара жителей двухэтажного барака № 4.

Возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже здания, которое раньше было казармой. Инцидент произошел ночью. В этот момент в своих кроватях спали 10 жильцов.

Бездомная дворняга жила в коридоре второго этажа. Когда начался пожар, именно она почуяла неладное. Марфа громко залаяла и начала бегать по дому пытаясь разбудить жильцов, но никто не просыпался. В итоге мохнатый герой забежал в одну из комнат к супружеской паре. Там собака вновь громко залаяла. На этот раз успешно. Мужчина и женщина проснулись, и увидели, что все вокруг заполонило едким дымом. Жителей из дома вывела Марфа, передает газета "Подмосковье сегодня".

После этого она вернулась в горящий дом, чтобы спасти оставшихся жителей. Но затем животное исчезло. Позднее ее обнаружили на пепелище. У Марфы были ожоги лап и спины. Ей было больно наступать на обожженные конечности. Собаку отвезли к ветеринару. Сейчас ей помогают волонтеры.

Общая площадь пожара составила не менее 40 квадратных метров. Причина возгорания неизвестна. Местные жители отмечают, что проживающие в бараке часто любили выпить и вели праздный образ жизни.