Сечин рассказал Путину о достижениях Роснефти

Добыча углеводородов вышла на рекордный уровень

И сегодня же Владимир Путин - принял главу компании Роснефть - Игоря Сечина. Рабочая встреча состоялась в Кремле.

Сечин доложил президенту о результатах, которых холдингу удалось добиться в минувшем году. Роснефть попала в десятку мировых лидеров нефтегазовой отрасли – причем, это единственная российская компания в этом рейтинге.

Добыча углеводородов вышла на рекордный уровень - более 280 миллионов тонн в жидком эквиваленте. Отдельно Владимир Путин поинтересовался, как реализуются проекты по освоению Арктики.