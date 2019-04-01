ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сечин рассказал Путину о достижениях Роснефти

14:52
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Добыча углеводородов вышла на рекордный уровень

И сегодня же Владимир Путин - принял главу компании Роснефть - Игоря Сечина. Рабочая встреча состоялась в Кремле.

Сечин доложил президенту о результатах, которых холдингу удалось добиться в минувшем году. Роснефть попала в десятку мировых лидеров нефтегазовой отрасли – причем, это единственная российская компания в этом рейтинге.

Добыча углеводородов вышла на рекордный уровень - более 280 миллионов тонн в жидком эквиваленте. Отдельно Владимир Путин поинтересовался, как реализуются проекты по освоению Арктики.

Главное сегодня
Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.