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В России стартовали семинары по энергоэффективному капремонту

14:54
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

В рамках проекта "Единой России"

С понедельника по всей стране в рамках реализации проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" стартовали обучающие семинары по энергоэффективному капитальному ремонту.

Участникам рассказывают о том, какие технологии и материалы существуют сейчас для энергосбережения. Как их правильно применять, а также как сэкономить на услугах ЖКХ за счёт утепления фасада и других способов.

Отвечают и на другие актуальные вопросы - какие работы должны проводиться в ходе капремонта, как проконтролировать качество и соблюдение сроков со стороны подрядных организаций.

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