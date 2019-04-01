В России стартовали семинары по энергоэффективному капремонту

В рамках проекта "Единой России"
С понедельника по всей стране в рамках реализации проекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" стартовали обучающие семинары по энергоэффективному капитальному ремонту.
Участникам рассказывают о том, какие технологии и материалы существуют сейчас для энергосбережения. Как их правильно применять, а также как сэкономить на услугах ЖКХ за счёт утепления фасада и других способов.
Отвечают и на другие актуальные вопросы - какие работы должны проводиться в ходе капремонта, как проконтролировать качество и соблюдение сроков со стороны подрядных организаций.