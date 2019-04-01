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Более 40 детей отравились в лагере в Мытищах. Что говорят врачи?

15:06
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Инцидент произошел накануне

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в подмосковных Мытищах.

Всё произошло накануне днём во время проведения танцевального конкурса. Туда съехались дети и взрослые со всей страны. По некоторым данным, отравились почти 50 человек. Двух детей госпитализировали, после обследования под расписку их отпустили. Они из другого города и родители не хотели пропустить свой поезд.

"Симптомы были минимальны. Думали о гастроэнтерите, который протекал в легкой форме. Фактически состояние было такое, что можно было осуществить амбулаторную помощь. По мнению врачей, скорее всего, вирусная природа", - рассказала заместитель главного врача Мытищинской больницы Нина Захарова.

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