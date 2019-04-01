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На ТТК опрокинулся грузовик с землей

15:04
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Несколько часов в районе ДТП было сильно затруднено движение

В Москве на отрезке Третьего транспортного кольца наблюдалась основательная пробка. Как оказалось, движение было сильно затруднено из-за опрокинувшегося грузовика с землей.

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Изначально сообщалось, что машина свалилась с Рижской эстакады. Но эта информация не подтвердилась. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В итоге землей оказалась завалена проезжая часть и бордюр, а движение заблокировано сразу по нескольким полосам.

Пострадавших в результате аварии нет. Что стало её причиной сейчас выясняется.

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ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля
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