На ТТК опрокинулся грузовик с землей

Несколько часов в районе ДТП было сильно затруднено движение

В Москве на отрезке Третьего транспортного кольца наблюдалась основательная пробка. Как оказалось, движение было сильно затруднено из-за опрокинувшегося грузовика с землей.

Изначально сообщалось, что машина свалилась с Рижской эстакады. Но эта информация не подтвердилась. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В итоге землей оказалась завалена проезжая часть и бордюр, а движение заблокировано сразу по нескольким полосам.

Пострадавших в результате аварии нет. Что стало её причиной сейчас выясняется.