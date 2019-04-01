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Американцы в ужасе от любви россиян к "кровавым батончикам"

13:36
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Специалисты не согласны с мнением журналистов из США

В США журналисты портала Munchies Vice опубликовали расследование, посвященное любви жителей России к гематогену. Название статьи: "Как Россия полюбила сладкие кровавые батончики".

Согласно авторам, идея производить биодобавки из натуральной крови и кормить ими детей ужасна. Они отмечают, что гематоген, это продукт, "рожденный бережливостью, прагматизмом, централизованным тоталитарным производством и распределением". Журналисты сравнивают его с американской продукцией, где есть биодобавки, выделенные из натуральных продуктов или "синтетически произведенные в лаборатории".

По их мнению, советский "кровавый батончик" должен был заменить гражданам более дорогой и, по их мнению, недоступный шоколад, пишет URA.RU. Однако специалисты назвали гематоген полезным продуктом. Как сказал гематолог Томас ДеЛугери, натуральная добавка из крови усваивается лучше, чем "железо в таблетках".

Гематоген изобрели в Швейцарии в конце XIX века как лекарство от анемии. В СССР он появился после революции 1917 года. Полезную добавку начали включать в детское питание, а также в военный рацион солдат Красной Армии.

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