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Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

13:38
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Они откроются 4 мая

В Москве появятся 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Площадки откроются в субботу, 4 мая - накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. "В этот день в Москве впервые пройдет праздник "Красная горка". 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты", - отметил Собянин.

При выборе новых площадок учитывались вкусы москвичей. Площадки разместят в разных частях города. Регистрацию брака будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, стоимость останется стандартной - 350 руб.

Подать заявление о регистрации брака можно обратившись в отдел ЗАГС, или в электронном виде через портал mos.ru. С перечнем новых площадок можно ознакомиться в блоге Сергея Собянина.

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