Участок фиолетовой ветки метро закроют с 6 по 10 апреля

Полностью розовая линия с пассажирами будет запущена до конца года, а часть её откроют уже в начале лета

В ближайшие выходные почти на неделю закроется участок Таганско-Краснопресненской линии метро от "Пролетарской" до "Котельников". Это необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии, который близко прилегает к действующей ветке.

Будущий транспортно-пересадочный узел "Рязанская" уже связал станцию МЦК "Нижегородская" с железнодорожной платформой "Карачарово" Горьковского направления. Впереди - открытие станции метро "Нижегородская" Большой Кольцевой линии и новой радиальной ветки Некрасовской. Ее на карте обозначили розовым цветом. А еще недавно в этом месте - на пересечении Рязанского проспекта и Нижегородской улицы - была большая промзона "Грайвороново".

"Нижегородскую", как и другие станции на этой ветке, возводят ударными темпами. Еще полтора месяца назад здесь вязали арматуру. Сейчас уже завозят материалы для отделки.

Сама станция - уровнем ниже. Это будет кросс-платформа. То есть в одном месте - пересадка с радиальной на БКЛ. "Нижегородскую" строители уже называют уникальной. Ведь впервые в городе был использован метод "топ-даун". То есть сразу котлован не рыли. А постепенно опускались и бетонировали станцию каждые два метра. Что в итоге существенно сэкономило время. Ведь параллельно наверху уже работают над сооружениями Транспортно-пересадочного узла. В этих металлоконструкциях уже начинают угадываться каркасы будущих вестибюлей.

Новый транспортно-пересадочный узел свяжет все виды транспорта, заметно разгрузит дороги и ближайшие ветки метро на юго-востоке столицы.

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, "ТВ Центр".