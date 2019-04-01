Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Перерасчет коснется пенсий, которые были начислены с 1 января 2019 года

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон о индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости такого решения.

Соответствующий документ Госдума одобрила 21 марта. Теперь получателям социальной надбавки к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума. Кроме того, пенсионерам выплатят деньги, которые они недополучили с начала года. Выплаты коснутся около четырех миллионов человек.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Инвалиды, которые получили военную травму, будут получать примерно 31,3 тысячи рублей.