Москва перешла на новые стандарты лечения онкологии

Власти города выделили на эти цели дополнительно 15 миллиардов рублей

Москва с сегодняшнего дня переходит на новые стандарты лечения онкологии. Необходимое лечение смогут получать пациенты, страдающие наиболее распространёнными видами рака. Препараты самые современные, доступны будут каждому. На это город уже выделил дополнительно более 15-ти миллиардов рублей. Нововведение обсуждали сегодня ведущие онкологи столицы.

Каждый год в Москве фиксируется 40 тысяч новых онкобольных. 300 тысяч пациентов сейчас находятся под наблюдением врачей. В больницах используют новейшие методы лечения. Роботизированные системы помогают хирургам удалять даже самые сложные опухоли. Но ставку медики делают все же на раннее выявление заболевания и медикаментозные методы лечения. Кроме проверенной химиотерапии, все чаще применяют иммунные и таргетные препараты. Они дают шанс на спасение жизни даже при тех онкозаболеваниях, которые раньше считались фатальными.

"Революционные, кардинальные изменения произошли, были внедрены таргетные препараты, которые используют определенные маркеры в опухоли, когда мы находим эти маркеры, препарат может целенаправленно прервать развитие этой опухоли", — рассказывает главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков.

Согласно поправкам в федеральном законодательстве, через три года в России будут введены новые клинические рекомендации в сфере лечения онкобольных. В Москве их начали применять уже сейчас. Врачи выделили шесть самых опасных и распространенных видов онкологии.

"Это рак молочной железы, колоректальный рак, рак почки, меланома, рак легкого, рак предстательный железы. В общей сложности это составляет порядка 80% среди всех злокачественных образований, которые проходят лечение в структуре онкологических больных", — отметила главный химиотерапевт Москвы Ирина Андрияшкина.

На их лечение из резервного фонда столицы в 2019 году дополнительно выделили пятнадцать с половиной миллиардов рублей. Средства пойдут на закупку самых эффективных препаратов, которые дополнят уже существующий список.

"Базовая химиотерапия не меняется, они остаются. Но расширяются показания, возможности и включение в схему более целевых таргетных препаратов и иммунных, соответственно спектр лечения для врача, для пациента увеличивается, и мы рассчитываем на самый лучший результат", — добавляет медик.

Стоимость терапии для оплаты из средств ОМС теперь будет определяться не по усредненным тарифам, а персонально по каждому конкретному случаю. Часть расходов на новейшие препараты берет на себя бюджет города.

"Эта программа позволит лучше лечить, обеспечивать большую продолжительность жизни и лучшее качество жизни для уже заболевших людей. Соответственно мы ожидаем увеличение пятилетней выживаемости", — отметил Игорь Хатьков.

За восемь лет смертность от новообразований в столице снизилась на десять процентов. В ближайшие годы медики рассчитывают значительно повысить этот показатель.

Виктор Прокушев, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".