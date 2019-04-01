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Граждан поторопили отчитаться о доходах за 2018 год

15:12
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Физлицам необходимо подать налоговую декларацию для уплаты налога

Ровно месяц остался до окончания приёма налоговых деклараций от физических лиц. До 30 апреля декларацию о доходах за прошлый год обязаны подать те, кто занимались частной практикой, продали недвижимость или другое ценное имущество, либо сдали его в аренду.

Закон предусматривает и другие случаи, когда от граждан требуется декларация для уплаты налога.

Документы можно подать в традиционной форме, посетив инспекцию. Либо - через личный кабинет на сайте налогового ведомства.

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