Граждан поторопили отчитаться о доходах за 2018 год

Физлицам необходимо подать налоговую декларацию для уплаты налога

Ровно месяц остался до окончания приёма налоговых деклараций от физических лиц. До 30 апреля декларацию о доходах за прошлый год обязаны подать те, кто занимались частной практикой, продали недвижимость или другое ценное имущество, либо сдали его в аренду.

Закон предусматривает и другие случаи, когда от граждан требуется декларация для уплаты налога.

Документы можно подать в традиционной форме, посетив инспекцию. Либо - через личный кабинет на сайте налогового ведомства.