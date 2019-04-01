В Москве итальянец всю зиму держал собак в своей машине

Турист заявляет, что у него на родине так принято

Двух спаниелей обнаружили местные жители на севере Москвы. Собаки были заперты в багажнике автомобиля и отчаянно скулили. Оказалось, хозяин у них есть, итальянский турист. В квартиру животных не брал, говорил, у него на родине так принято. Вот только наши граждане понять иностранца не смогли.

Животных в салоне автомобиля, припаркованного на улице Алабяна, обнаружили жители соседнего дома. Два молодых спаниеля были заперты в небольших клетках, в багажнике автомобиля, без еды и воды. Они истошно лаяли и скулили.

"Там маленькая клетка, в которой нельзя даже встать. Собаки на голом полу находятся круглосуточно у него", — говорит жительница дома Ирина Малышева.

Люди пытались поговорить с хозяином собак и оставляли ему гневные записки. Но все претензии он игнорировал, и просто отогнал машину к соседнему парку. Чтобы животные не задохнулись он оставил лишь небольшую щель в окне. По словам жителей дома, автомобиль с животными появляется в их дворе регулярно. Рассказывают, что зимой он простоял здесь несколько недель.

"И зимой его встречали, а зимой все-таки холодно, вчера вызвали милицию, посмотрели - ну что там: резиновый коврик и все. Все-таки морозы были и на резиновом коврике. ну в общем дикость!", — сказал житель дома Роман Митрофанов.

Ирина Малышева рассказывает, что история эта началась достаточно давно, еще в прошлом году, когда жители заметили, что в машине в багажнике в клетке на полу без воды и еды сутками находятся две охотничьи собаки. С хозяином пытались говорить, но мужчина совершенно на это не обращает никакого внимания. Хозяин собак оказался пенсионером из Италии.

"Я не говорю по-русски. Нет проблем, какой проблем?", — заявил мужчина.

На ломаном русском и итальянском Алесандро рассказал, что он охотник и путешественник. В Москву приехал три дня назад, чтобы навестить детей и уже уезжает в Крым.

"Я 40 лет, у меня собаки. Ни один не умер. У нас в Италии так принято. По закону в машине для собак должна быть клетка. Я только приехал навестить своих детей и внуков и совсем скоро вместе с собаками мы едем в Крым", — заявил "любитель" собак.

По словам итальянца, в его стране держать собак в клетке в салоне автомобиля не является преступлением. Ведь он их выгуливает, кормит и поит прохладной водой.

Но зоозащитники категоричны и нормальными такие условия не считают. Они утверждают: клетка в душном автомобиле на солнце является жестоким обращением с животными, а значит - статьей уголовного кодекса.

"Машина никак не может гарантировать защиту от температурных перепадов, она перегревается или наоборот охлаждается. Они сами не могут иметь доступа к воде и еде. Если посмотреть международное законодательство, то во Франции 750 евро человек может заплатить штраф, если он оставил животное в машине даже на период шоппингов", — говорит президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова.

Зоозащитники намерены обратиться в полицию. И добиться того, чтобы итальянец отдал спаниелей на передержку, пока гостит в Москве.

Юлия Степина, Татьяна Сидорова и Станислав Ильин, "ТВ Центр".