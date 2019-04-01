Куда сбежит впавший в немилость Порошенко

США и Израиль уже отвергли президента Украины

Бывший кандидат в президенты Украины, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, куда смог бы сбежать действующий украинский лидер Петр Порошенко в случае поражения на выборах. По его словам, глава государства рассматривает три страны для своей эмиграции.

По словам Царева, во время последнего посещения Украины представителем Госдепартамента США Порошенко попросил, чтобы его приютили Соединенные Штаты. Однако в Вашингтоне отказали ему. Еще раньше это сделал Израиль.

"В качестве мест, куда Порошенко может поехать, указывают Молдавию, Испанию и Канаду”, – подчеркнул бывший украинский депутат. При этом супруга Порошенко рассчитывает уехать в Испанию, где находится их семейная вилла, сообщает "ПолитНавигатор".

Однако в этой стране Порошенко может ждать уголовное дело. Причина в том, что виллу он "из жадности" купил через офшоры, используя "отмытые, незадекларированные деньги", рассказал Царев. "Канада известна своей русофобией, скорее всего, она его не выдаст. Поэтому, Канада или Молдавия", - резюмировал он.

Также он подчеркнул, что глава СБУ Василий Грицак уже нашел себе место в Канаде. Кроме того, Царев отметил, что существуют варианты эмиграции даже в Российскую Федерацию. Однако они возможны лишь для тех, кто "не особенно был на виду".

Ранее о намерении Порошенко сбежать с Украины в случае поражения на выборах рассказал бывший министр экономики этой страны Владимир Лановой. По его словам, действующий президент затянул войну в Донбассе ради получения сверхприбыли. Однако после смены власти преступные схемы утаить будет уже невозможно.

До этого в понедельник стало известно, что за год доходы Порошенко выросли в 95 раз – до 57 миллионов долларов. Официальная зарплата украинского лидера на этом посту составляет всего 28 тысяч гривен в месяц.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Согласно предварительным подсчетам, лидером является шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,43% голосов после подсчета 73% бюллетеней. На втором месте идет Порошенко. Действующего президента поддержали 16,14% украинцев. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,18% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Зеленский и Порошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен