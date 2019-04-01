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Куда сбежит впавший в немилость Порошенко

14:31
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

США и Израиль уже отвергли президента Украины

Бывший кандидат в президенты Украины, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, куда смог бы сбежать действующий украинский лидер Петр Порошенко в случае поражения на выборах. По его словам, глава государства рассматривает три страны для своей эмиграции.

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По словам Царева, во время последнего посещения Украины представителем Госдепартамента США Порошенко попросил, чтобы его приютили Соединенные Штаты. Однако в Вашингтоне отказали ему. Еще раньше это сделал Израиль.

"В качестве мест, куда Порошенко может поехать, указывают Молдавию, Испанию и Канаду”, – подчеркнул бывший украинский депутат. При этом супруга Порошенко рассчитывает уехать в Испанию, где находится их семейная вилла, сообщает "ПолитНавигатор".

Однако в этой стране Порошенко может ждать уголовное дело. Причина в том, что виллу он "из жадности" купил через офшоры, используя "отмытые, незадекларированные деньги", рассказал Царев. "Канада известна своей русофобией, скорее всего, она его не выдаст. Поэтому, Канада или Молдавия", - резюмировал он.

Также он подчеркнул, что глава СБУ Василий Грицак уже нашел себе место в Канаде. Кроме того, Царев отметил, что существуют варианты эмиграции даже в Российскую Федерацию. Однако они возможны лишь для тех, кто "не особенно был на виду".

Ранее о намерении Порошенко сбежать с Украины в случае поражения на выборах рассказал бывший министр экономики этой страны Владимир Лановой. По его словам, действующий президент затянул войну в Донбассе ради получения сверхприбыли. Однако после смены власти преступные схемы утаить будет уже невозможно.

До этого в понедельник стало известно, что за год доходы Порошенко выросли в 95 раз – до 57 миллионов долларов. Официальная зарплата украинского лидера на этом посту составляет всего 28 тысяч гривен в месяц.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Согласно предварительным подсчетам, лидером является шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,43% голосов после подсчета 73% бюллетеней. На втором месте идет Порошенко. Действующего президента поддержали 16,14% украинцев. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,18% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Зеленский и Порошенко.

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