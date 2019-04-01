ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мировой феномен: как Запад воспринял лидерство Зеленского

14:44
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Что пишут иностранные СМИ о первом туре выборов на Украине

На Украине прошел первый тур президентских выборов. За кресло главы государства боролись 39 кандидатов, но во второй тур удалось выйти лишь действующему президенту страны Петру Порошенко и шоумену Владимиру Зеленскому. Если с первым кандидатом страны Запада уже имели дело и примерно представляют, чего от него можно ожидать, то кандидатура второго вызвала дискуссию в иностранных СМИ.
Признает ли Запад украинские выборы

В частности, американский телеканал CNN назвал Зеленского лучшим кандидатом в президенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, Зеленский смог собрать вокруг себя команду опытных советников. Газета The New York Times написала, что Зеленский, имея лишь актерский опыт президентства, смог "утереть нос" опытным политикам.

Во Франции удивились победе Зеленского, поскольку он "новичок в политике", но тем не менее смог заручиться голосами избирателей. Что касается Порошенко, то он заплатил цену за "естественный политический износ", приводит РБК слова из французского издания Le Monde. В свою очередь газета Le Figaro утверждает, что Зеленский извлек выгоду из антиэлитарных настроений и стал своего рода мировым феноменом.

Британское издание The Guardian пишет, что победа Зеленского обусловлена тем, что он смог понять желания молодого поколения избирателей и подняться на этой волне. "Вместо выходов на трибуну он выступал на стадионах по всей стране с бесплатными комедийными шоу", - придерживается той же точки зрения газета The Times.

Далекость от политики может сыграть злую шутку Зеленским во втором туре, пишут британские СМИ. Ему придется потрудиться, чтобы справиться с Порошенко, который может применить административный ресурс, чтобы удержаться у власти.

На востоке к воскресной новости из Украины отнеслись взвешенно. В частности, катарский телеканал Al Jazeera отметил не только достоинства политики Петра Порошенко, но и недостатки – коррупцию, нищету, а также неспособность мобилизовать электорат.

Большинство российских СМИ считают Зеленского несистемным политиком и "котом в мешке", истинные замыслы которого не совсем понятны.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. За пост президента будут бороться 41-летний Владимир Зеленский и 53-летний Петр Порошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен  

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.