Мировой феномен: как Запад воспринял лидерство Зеленского

Что пишут иностранные СМИ о первом туре выборов на Украине

На Украине прошел первый тур президентских выборов. За кресло главы государства боролись 39 кандидатов, но во второй тур удалось выйти лишь действующему президенту страны Петру Порошенко и шоумену Владимиру Зеленскому. Если с первым кандидатом страны Запада уже имели дело и примерно представляют, чего от него можно ожидать, то кандидатура второго вызвала дискуссию в иностранных СМИ.

В частности, американский телеканал CNN назвал Зеленского лучшим кандидатом в президенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, Зеленский смог собрать вокруг себя команду опытных советников. Газета The New York Times написала, что Зеленский, имея лишь актерский опыт президентства, смог "утереть нос" опытным политикам.

Во Франции удивились победе Зеленского, поскольку он "новичок в политике", но тем не менее смог заручиться голосами избирателей. Что касается Порошенко, то он заплатил цену за "естественный политический износ", приводит РБК слова из французского издания Le Monde. В свою очередь газета Le Figaro утверждает, что Зеленский извлек выгоду из антиэлитарных настроений и стал своего рода мировым феноменом.

Британское издание The Guardian пишет, что победа Зеленского обусловлена тем, что он смог понять желания молодого поколения избирателей и подняться на этой волне. "Вместо выходов на трибуну он выступал на стадионах по всей стране с бесплатными комедийными шоу", - придерживается той же точки зрения газета The Times.

Далекость от политики может сыграть злую шутку Зеленским во втором туре, пишут британские СМИ. Ему придется потрудиться, чтобы справиться с Порошенко, который может применить административный ресурс, чтобы удержаться у власти.

На востоке к воскресной новости из Украины отнеслись взвешенно. В частности, катарский телеканал Al Jazeera отметил не только достоинства политики Петра Порошенко, но и недостатки – коррупцию, нищету, а также неспособность мобилизовать электорат.

Большинство российских СМИ считают Зеленского несистемным политиком и "котом в мешке", истинные замыслы которого не совсем понятны.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. За пост президента будут бороться 41-летний Владимир Зеленский и 53-летний Петр Порошенко.