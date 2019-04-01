ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Переписала квартиру на любовника": как дочь Началовой осталась без жилья

15:23
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Таким ли "светлым" человеком была певица, задаются вопросом в соцсетях

Юлия Началова перед смертью якобы оставила дочь без квартиры. С таким обвинением в адрес певицы выступила известный блогер Лена Миро в соцсетях. По ее мнению, Началова была не таким уж светлым и благородным человеком, как ее пытаются представить СМИ.

Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото
Изменял и называл Юлю жирной свиньей: Ланского приперли к стенке в эфире ТВ

Миро пишет, что бывший муж Началовой Евгений Алдонин подарил ей квартиру, но с условием, что жилплощадь достанется их дочери. Однако после развода певица договоренности нарушила.

"Несмотря на договорённость с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади. Это делает не мачеха, не чужая тётка, а мать! Мать переписывает квартиру дочери на любовника" – негодует Миро.

Как пишет EG.RU со ссылкой на блогера, Юлия Началова давно забросила воспитание дочери. Подтверждением этого может служить тот факт, что после смерти матери Вера переехала не к отцу, а осталась жить у бабушки и дедушки.

"Бабушка отвечает за школу, а дедушка — за творческие занятия. Вера отказалась переехать к Алдонину, потому что привыкла жить со своим дедом и бабкой. Это — косвенный факт, говорящий о том, что и при жизни Юли Вера жила не с мамой", — заключает Лена Миро.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа  острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова с дочерью Верой
Юлия Началова с дочерью Верой
Юлия Началова
Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.