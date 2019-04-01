"Переписала квартиру на любовника": как дочь Началовой осталась без жилья

Таким ли "светлым" человеком была певица, задаются вопросом в соцсетях

Юлия Началова перед смертью якобы оставила дочь без квартиры. С таким обвинением в адрес певицы выступила известный блогер Лена Миро в соцсетях. По ее мнению, Началова была не таким уж светлым и благородным человеком, как ее пытаются представить СМИ.

Миро пишет, что бывший муж Началовой Евгений Алдонин подарил ей квартиру, но с условием, что жилплощадь достанется их дочери. Однако после развода певица договоренности нарушила.

"Несмотря на договорённость с Алдониным, светлый человечек Началова переписывает половину квартиры на третьего мужа. За деньги ли (как считает сам третий муж) или по любви (как считает второй муж), Юля лишает свою дочь жилплощади. Это делает не мачеха, не чужая тётка, а мать! Мать переписывает квартиру дочери на любовника" – негодует Миро.

Как пишет EG.RU со ссылкой на блогера, Юлия Началова давно забросила воспитание дочери. Подтверждением этого может служить тот факт, что после смерти матери Вера переехала не к отцу, а осталась жить у бабушки и дедушки.

"Бабушка отвечает за школу, а дедушка — за творческие занятия. Вера отказалась переехать к Алдонину, потому что привыкла жить со своим дедом и бабкой. Это — косвенный факт, говорящий о том, что и при жизни Юли Вера жила не с мамой", — заключает Лена Миро.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.