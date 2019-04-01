Врачи не спешат выписывать режиссера Данелию

Он чувствует себя намного лучше, но пока еще очень слаб

Советский и российский режиссер Георгий Данелия чувствует себя значительно лучше, он начал самостоятельно дышать. Об этом рассказала его жена Галина Юркова-Данелия.

"Уже три дня он дышит сам, без трубки. Уже хорошо, но выписывать его еще не собираются", - цитирует газета "Известия" супругу режиссера.

88-летнего Георгия Данелию госпитализировали 24 февраля с воспалением легких. Медики поместили режиссера в реанимацию и ввели в искусственную кому для стабилизации его состояния. Из-за проблем с дыханием Данелию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 февраля его вывели из комы.

Данелия работал над такими фильмами как "Джентльмены удачи", "Я шагаю по Москве", "Кин-дза-дза", "Мимино" и многими другими.