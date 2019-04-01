Стало известно новое место работы учительницы в купальнике из Барнаула

К новым обязанностям она приступит 2 апреля

Жительница Барнаула, 38-летняя Татьяна Кувшинникова, работавшая учительницей русского языка в одной из местных школ, нашла себе новое место работы. Ранее она была вынуждена уволиться из учебного заведения из-за якобы слишком откровенных для педагога фото.

Как рассказали в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе этого заведения. На работу она выйдет уже со 2 апреля, сообщает ТАСС.

До этого министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предлагал учительнице разработать и преподавать правила поведения в социальных сетях. На это она согласилась. По словам Костенко, Кувшинниковой предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования. Педагог пообещала принять решение после того, как посоветуется с семьей.

Татьяна Кувшинникова дважды писала заявление об увольнении из школы №13. Это произошло после того, как мать одного из учеников пожаловалась руководству школы из-за фото, на котором 38-летняя педагог запечатлена в закрытом купальнике. Часть других родителей не поддержали этой травли, но директор, все-таки, вынудила учительницу уйти.

Сама женщина сообщала, что не планирует больше преподавать русский язык и литературу. Однако она не хотела полностью уходить из этой сферы и рассматривала возможность обучать художественному творчеству.