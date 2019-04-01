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Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов

15:38
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Процент поддержки главы партии "Слуга народа" уменьшился впервые с начала подсчета голосов

Процент поддержки главы партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на выборах после обработки 80% протоколов снизился впервые с начала подсчета голосов. Если после подсчета 70% протоколов у него было 30,45% голосов, то сейчас Зеленский набирает 30,41%.

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Потерял процент поддержки и действующий глава государства Петр Порошенко. У него 16,03% - тогда как после подсчета 70% протоколов было 16,19%. По последним данным ЦИК Украины, замыкающая тройку лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уменьшила отрыв от Порошенко, который обгоняет ее на 2,79%. До этого по итогам обработки 70% голосов их отрыв составлял 3,04%.

Четвертое и пятое места занимают лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко с 11,55% и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 7,03%.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. За кресло главы государства боролись 39 кандидатов. В настоящий момент идет подсчет голосов первого тура. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Ранее стало известно, куда в случае поражения на выборах сбежит Порошенко. Действующий президент Украины рассматривает три страны для своей эмиграции.

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