Снегоход с людьми ушел под лед на Урале (видео)

Найдено тело одного мужчины

Снегоход с двумя жителями Урала ушел под лед на водохранилище в Свердловской области. Начата поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел накануне ночью на Белоярском водохранилище в районе лодочной станции "Удача". На данный момент, спасателям удалось найти тело одного погибшего. Поиски второго пассажира продолжаются, пишет интернет-газета Дни.ру. С семьями погибших работают психологи МЧС.

Белоярское водохранилище считается одним из самых коварных в Свердловской области. На таяние льда, помимо плюсовой температуры, влияет также сброс теплых вод.