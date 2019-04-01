Снегоход с людьми ушел под лед на Урале (видео)

Найдено тело одного мужчины
Снегоход с двумя жителями Урала ушел под лед на водохранилище в Свердловской области. Начата поисково-спасательная операция.
Инцидент произошел накануне ночью на Белоярском водохранилище в районе лодочной станции "Удача". На данный момент, спасателям удалось найти тело одного погибшего. Поиски второго пассажира продолжаются, пишет интернет-газета Дни.ру. С семьями погибших работают психологи МЧС.
Белоярское водохранилище считается одним из самых коварных в Свердловской области. На таяние льда, помимо плюсовой температуры, влияет также сброс теплых вод.
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