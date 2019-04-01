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Французскую полицию усилят отрядами кроликов

16:09
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Их назначат на службу по поиску наркотиков

Французская полиция объявила о наборе кроликов на службу. Их обучат искать наркотические вещества.

"Это Маринетт - кролик исключительных качеств. У него хорошо развиты обоняние, слух и ловкость, а также он чрезвычайно мил", - рассказала полицейский.

Хороший нюх очень важен при поиске наркотиков, Маринетт успешно справилась с этим заданием, рассказала девушка. Затем полиция обратилась к французам с предложением: если их кролик обладает необходимыми качествами, то он может поступить на службу в полицию.

С 1 апреля от французской полиции!

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