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"Они угробили мою жену": муж привез тело супруги к мэрии Рязани

16:44
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Власти в ответ предложили семье Ирины Фокиной психологическую помощь

В Рязани родственники местной предпринимательницы Ирины Фокиной, которая умерла 28 марта в возрасте 51 года, привезли гроб с её телом к зданию администрации. Семья Фокиной обвиняет в смерти женщины власти города.

Инцидент произошел 30 марта. По дороге на кладбище родственники привезли гроб с телом Фокиной к администрации. Люди держали в руках плакаты "Кто вернет нам нашу жену и мать?" и "Администрация Рязани угробила перевозчика".

По данным "Рязанской газеты" (сайт издания в настоящее время недоступен), Фокина занималась пассажирскими перевозками. В последнее время она была вынуждена заниматься тяжбами с мэрией. Муж предпринимательницы рассказал журналистам, что фирму супруги "гнобили" чиновники.

"Пусть это будет на их совести. Они угробили мою жену. На нервной почве она умерла. Она очень переживала", - рассказал муж скончавшейся женщины.

Власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь. "При обращении семьи в органы власти мы окажем всю возможную с нашей стороны помощь, какой бы она ни была – юридическая помощь, может, психологическая помощь требуется, мы предоставим специалиста", - прокомментировала РИА Новости представитель мэрии.

Она отметила, что власти судились с Фокиной, потому что на маршрутках Фокиной отсутствовала система ГЛОНАСС.

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