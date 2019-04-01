Депутат предложил отбирать у женщин фамилии мужей

Парламентарий заступился за сильный пол

Мужчинам могут разрешить забирать свою фамилию при разводе с бывшими женами. Экс-супруга должна будет вернуться к девичьей фамилии.

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Со своим предложением он обратился к министру юстиции Александру Коновалову, пишет News.Ru.

"Ко мне часто обращаются бывшие мужья, прошедшие подобные горнила развода, — за каждым из них стоит своя собственная история любви и разочарования", - рассказал Петров.

Тем не менее, адвокаты не оценили инициативу депутата. По словам Екатерины Духиной, выбор имени, фамилии – это неотъемлемое личное неимущественное право, супруг никак не может на это повлиять.

"Если следовать такой фантастической креативе, тогда у женщин после развода надо отбирать еще и право на передвижение в том районе, где живет бывший муж, право выбирать место жительства в том же городе", - сообщила адвокат радио Sputnik.