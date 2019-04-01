ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат предложил отбирать у женщин фамилии мужей

16:50
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Парламентарий заступился за сильный пол

Мужчинам могут разрешить забирать свою фамилию при разводе с бывшими женами. Экс-супруга должна будет вернуться к девичьей фамилии.

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Со своим предложением он обратился к министру юстиции Александру Коновалову, пишет News.Ru.

"Ко мне часто обращаются бывшие мужья, прошедшие подобные горнила развода, — за каждым из них стоит своя собственная история любви и разочарования", - рассказал Петров.

Тем не менее, адвокаты не оценили инициативу депутата. По словам Екатерины Духиной, выбор имени, фамилии – это неотъемлемое личное неимущественное право, супруг никак не может на это повлиять.

"Если следовать такой фантастической креативе, тогда у женщин после развода надо отбирать еще и право на передвижение в том районе, где живет бывший муж, право выбирать место жительства в том же городе", - сообщила адвокат радио Sputnik.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен  

Читайте также:
Главное сегодня
Семейная пара в ссоре
Семейная пара в ссоре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.