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Отец Началовой рассказал о последних мгновениях жизни певицы

16:50
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Семья молила Бога о спасении дочери

Отец Юлии Началовой рассказал о последнем дне жизни певицы. Виктор Началов признался, что его с женой не было в клинике, когда умерла дочь.

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"Я был с ней. Она находилась под наркозом. Чувствую, что она слышит чуть-чуть. Слезки потекли. Я ей говорю: "Все будет хорошо". После этого мы отъехали буквально на полтора часа. Мне позвонили и сказали, что все", - рассказал отец Началовой в программе "Привет, Андрей". Мужчина отметил, что это был страшный удар.

Он вновь заявил, что не винит врачей в смерти дочери. Она, по словам Виктора Началова, сама запустила болезнь, занималась самолечением, в результате чего начался абсцесс, поразивший внутренние органы. Родители при этом до последнего верили в выздоровление дочери.

"Мы Богу молились. Все церкви объехали. Я был уверен, что справится. Но не справилась. Я сейчас как будто во сне. Думаю, что вот сейчас проснусь и все будет хорошо", - сказал Виктор Началов. Его слова приводит Газета.ru.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа  острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта. У Юлии Началовой осталась дочь Вера.

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