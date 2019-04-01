Убившую семью дочь сотрудницы "Роснефти" осудили на 16 лет

Девушка пошла на преступления ради наследства

В Подмосковье суд приговорил к 16 годам колонии общего режима 27-летнюю дочь сотрудницы "Роснефти" Дарью Переверзеву, которая обвиняется в организации убийства своей семьи из корыстных побуждений.

Кроме того, девушка также должна выплатить деду и отчиму сумму морального ущерба — пять и четыре миллиона рублей соответственно, пишет "Газета.Ru". В своем преступлении Переверзева так и не созналась.

Второй фигурант дела, Дмитрий Колесников, в 2017 году получил за убийство семьи пожизненный срок.

По данным следствия, Дарья Переверзева и ее молодой человек Дмитрий в 2014 году спланировали убийство, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи девушки. 7 сентября Колесников задушил 43-летнюю мать девушки, которая работала в "Роснефти", а затем ее 12-летнего брата. После он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои окровавленные вещи и поджег их. В доме начался пожар, при этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей - трехлетние двойняшки. Они погибли от отравления угарным газом.

Колесникова оперативно задержали. На суде он уверял, что в дом якобы забрались киллеры, которые расправились с семьей и лишь ему удалось спастись. Но после он все же сознался в содеянном. Переверзевой удалось скрыться от правоохранительных органов в Таиланде у своего отца. Ее объявили в розыск и задержали в 2016 году.