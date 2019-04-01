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Пьяный москвич спустил овчарку на полицейского

17:52
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Неадекватный мужчина выгуливал собаку без намордника

В Москве пьяный мужчина напал на полицейского и спустил на него немецкую овчарку. Это произошло после того, как сотрудник МВД сделал 24-летнему гражданину замечание о выгуле животного без намордника.

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"Он внезапно ударил кулаком в лицо старшего сержанта полиции. После этого спустил овчарку с поводка, и та укусила сотрудника МВД в область паха. К мужчине применили физическую силу, надели на него наручники, а собаке распылили в морду слезоточивый газ", - рассказал источник агентства "Москва".

Инцидент произошел вечером 29 марта. Пострадавшему полицейскому понадобилась помощь врачей. Против владельца овчарки возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

При этом, по данным агентства РИА Новости, на нападавшего составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

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