Провалу Порошенко на выборах нашли объяснение

Президент не учел усталость украинского общества

Названа причина победы Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине. Популярность комика объяснили усталостью от коррупции.

По мнению испанского эксперта из Европейского университета Валенсии Хорхе Местре, граждане Украины устали от коррупции, которая десятилетиями является неотъемлемой частью национальной политики. Петр Порошенко на протяжении своего пятилетнего срока победить эту проблему не смог.

"Порошенко, который позиционировал себя демократическим и либеральным политиком, на самом деле не сделал ничего, чтобы покончить с коррупцией, ужасной судебной системой, убийствами журналистов и активистов", - сказал Местре агентству РИА Новости.

Вместо этого, действующий президент Украины сосредоточился на гражданской войне и культивированию образа России, как врага. Порошенко, считает Местре, думал, что сможет на этом получить дивиденды на выборах и поддержку Запада и народа.

"Но президент плохо просчитал реальную причину пресыщения украинского общества. Украинское общество больше не хочет продолжения братской войны, больше смертей, больше сирот, больше беженцев, больше слез, не хочет неопределенности, отказа от прошлого только из-за каприза определенных политиков и технократов, которые продолжают экспериментировать с формами экспорта гегемонии США", - добавил эксперт, заметив, что вместе с действующим главой государства проиграл и Запад, который "на протяжении пяти лет поддерживали милитаристскую политику Порошенко".

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский. На момент написания заметки он набрал 30,27% голосов после подсчета 88,43% бюллетеней. На втором месте идет Петр Порошенко, действующего президента поддержали 16,01% украинцев. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,34% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.