Зеленский может не дожить до второго тура

У политика очень много противников

Украинские политологи не берутся называть имя будущего президента страны даже по результатам первого тура. Ситуация на Украине крайне нестабильная и поэтому ряд экспертов начали сомневаться, доживут ли некоторые кандидаты до финала.

"Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится. Такой вариант возможен", - цитирует интернет-газета "Дни.Ру" политолога Максима Шевченко. Он добавил, что на Украине "полно горячих голов", которым не нравится потенциальный украинский президент.

Эксперт уверен, что, в случае проигрыша Зеленского, Украину будет ждать новый виток войны с Донбассом. Шоумен, в отличие от своего соперника Петра Порошенко, хочет вернуть юго-восток при помощи дипломатии, а не оружия.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Зеленский получил более 30% голосов, Порошенко – около 16%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.