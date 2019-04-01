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Зеленский может не дожить до второго тура

18:23
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

У политика очень много противников

Украинские политологи не берутся называть имя будущего президента страны даже по результатам первого тура. Ситуация на Украине крайне нестабильная и поэтому ряд экспертов начали сомневаться, доживут ли некоторые кандидаты до финала.  

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"Вдруг Зеленского убьют. Или с ним что-то случится. Такой вариант возможен", - цитирует интернет-газета "Дни.Ру" политолога Максима Шевченко. Он добавил, что на Украине "полно горячих голов", которым не нравится потенциальный украинский президент.

Эксперт уверен, что, в случае проигрыша Зеленского, Украину будет ждать новый виток войны с Донбассом. Шоумен, в отличие от своего соперника Петра Порошенко, хочет вернуть юго-восток при помощи дипломатии, а не оружия.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Зеленский получил более 30% голосов, Порошенко – около 16%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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