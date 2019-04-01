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Ядерный бомбардировщик США засекли у российских границ

18:29
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Самолет B-52 подлетел к границам Калининградской области для отработки бомбометания по базе Балтийского флота

Самолет ВВС США Boeing B-52H Stratofortress вновь заметили у российских границ. Ядерный бомбардировщик приблизился к границам Калининградской области для отработки бомбометания по базе Балтийского флота.

Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, B-52 взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд и после этого направился к российской границе. Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Ранее в понедельник сообщалось, что британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint изучил воздушное пространство в российской зоне полетной информации.

Полеты самолетов ВВС США у границ России участились в марте. Внимание на это ранее обратили в Минобороны.

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