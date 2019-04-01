МИД России выпустил экстренное заявление по Украине

Внешнеполитическое ведомство отметило хорошую погоду в стране

Российский МИД выпустил экстренное заявление о ситуации на Украине. На Смоленской площади отметили, что это было сделано 1 апреля в связи с многочисленными просьбами.

В видеоролике, размещенном в фейсбуке внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что материалы о ходе выборов сделаны по данным средств объективного контроля, поскольку Киев отказался пускать в страну российских наблюдателей.

Далее в ролике начинает звучать мелодия из песни Manchester et Liverpool. В России она известна с советских времен как музыкальная заставка к прогнозу погоды. Под нее в кадре появляются данные о погоде в разных городах Украины — Киеве, Харькове и Одессе. Температура везде разная, однако в городах стоит солнечная погода.

"В целом, все ясно", - иронично заключили в МИД России.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. На втором месте идет Петр Порошенко, действующего президента поддержали 15,99% украинцев. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.