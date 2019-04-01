Шутки в сторону: Зеленский и Порошенко сразятся во втором туре

Комик почти в два раза опережает действующего президента

На Украине завершается подсчёт голосов по итогам президентских выборов. Они прошли в минувшее воскресенье. Обработано чуть более 90 процентов протоколов. И уже с уверенностью можно сказать, что второго тура не избежать. Ни один из кандидатов не набирает половины голосов избирателей. Тем не менее, явный фаворит гонки очевиден. Владимир Зеленский практически с двукратным перевесом опережает идущего вторым действующего главу государства Петра Порошенко.

Кажется, пора бы уже отбросить шутки в сторону. ЦИК обработал более 90 процентов бюллетеней. И очевидно, что актер Владимир Зеленский по итогам первого тура сильно опережает действующего главу государства. У кандидата "Зе" - более 30% голосов. Но надев пиджак и перескакивая с мовы на почти уже запрещенный на Украине русский язык, Зеленский пошел в полный отрыв. Пошутил, что "украинцы голосовали не по приколу". И не только про это.

"Наверно, когда встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса , помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?" – говорит Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял о готовности вести переговоры с Россией ради восстановления мира в Донбассе. Петр Порошенко со своими позорными для действующего президента цифрами в районе 16% голосов демонстрирует совсем неподобающий в данной ситуации оптимизм. Он пять лет претендовал на роль лидера нации. Но 85% избирателей, отдавших предпочтение другим кандидатам, наглядно продемонстрировали, где место Петра Алексеевича. Но тот вместо того, чтобы достойно принять поражение, упорно ищет виновных везде. Вместо того чтобы просто подойти к зеркалу.

"Мы, украинцы, нарушили российский сценарий первого тура. Конечно, они хотели видеть не Порошенко во втором раунде. Теперь судьба сводит меня с марионеткой Коломойского. И я не стесняюсь говорить об этом. Но мы не дадим Коломойскому не единого шанса", - бравирует Петр Порошенко.

Владимир Зеленский в долгу не остался, припомнил Порошенко коррупционный скандал в "Укроборонпроме" с его приближенным Свинарчуком-Гладковским и задался вопросом, а кто же является марионеткой в этих прочных финансово-политических связях: Петр Алексеевич у Свинарчука или наоборот? У Юлии Тимошенко случился фальстарт. Вчера в штабе "Батькивщины" уверенно заявили о том, что во второй тур выходит она и Владимир Зеленский. Экс-премьер не согласилась с результатами даже когда ЦИК официально объявил о втором туре без упоминания имени Юлии Владимировны.

"Сегодня в нашей стране без демократии, без реальной социологии и с миллиардами денег, потраченных на подкуп избирателей, мы можем полагаться только на протоколы территориальных и районных избирательных комиссий с печатями и настоящими подписями на них", - говорит она.

Сейчас штаб Тимошенко затеял параллельный с ЦИК подсчет голосов. Первое место Владимира Зеленского не оспаривается. Но за ним, по их альтернативным данным, идет Юлия Владимировна с 16%. И только потом Петр Порошенко с 15% голосов избирателей. Кандидат Юрий Бойко официально занял четвертое место с почти 12% голосов. Для оппозиционного политика, ратующего за восстановление отношений с Россией и постоянно поднимающего проблематику юго-востока, в нынешней, националистической Украине, это достижение. Но и в его штабе говорят, что голосов могло бы быть намного больше, если бы дали слово жителям Донбасса и не занимались масштабными фальсификациями.

"Со стороны действующего президента был полный джентльменский набор. Начиная от раздачи денег и заканчивая диким абсолютно административным давлением на бюджетников", - объясняет Бойко.

Эти выборы называют самыми грязными и скандальными за всю историю Украины. И с этим не могут поспорить даже на Западе. Поступило свыше двух с половиной тысяч сообщений о нарушениях в ходе голосования, возбуждено более 60 уголовных дел. При этом общественная организация "Комитет избирателей Украины", хоть и подтверждает нарушения, но на публике озвучивает самые незначительные примеры. Совсем не такие, как, например, исчезающие чернила на бюллетенях и раздачу денег. И это неудивительно: якобы полититически нейтральные общественники получают финансирование от Международного валютного фонда. Признание выборов недействительными МВФ совсем не с руки. Ведь Петр Порошенко беспрекословно загоняет страну в кредитную кабалу Запада.

"Первое — это ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий. Проблема номер два -оглашение результатов голосования, когда избиратели размещали в соцсетях сфотографированные бюллетени. Это предусматривает административную ответственность. Незаконная агитация в день выборов. И нарушения со списками, когда многие избиратели не могли найти себя в списках", - рассказывает генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

В ОБСЕ заявили, что в целом выборы прошли свободно и соответствовали мировым стандартам и рекомендовали кандидатам признать итоги первого тура. А грубейшее нарушение в виде недопуска российских наблюдателей, по мнению, членов этой организации - не беда. Да и вообще, по версии некоторых международных наблюдателей, Москва сама спровоцировала Киев на это.

"Нельзя игнорировать то, что выборы проходили в очень небезопасное время. Тысячи украинцев погибли в конфликте, инициированном Россией. Россия незаконно аннексировала Крым и продолжает проявлять агрессию на Востоке Украины и пытается дестабилизировать Украину с помощью кибератак и дезинформации", - уверяет представитель Парламентской Ассамблеи НАТО Михал Щерба.

"Исключение российских наблюдателей противоречит одному из наших копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участники ОБСЕ приглашают друг друга наблюдать за национальными выборами. Но для ясности, отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо эффекта на легитимность нашего наблюдения, если принять во внимание необычайно большое число международных наблюдателей из такого большого числа стран", - заявила специальный координатор ОБСЕ, почетный президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Илка Канерва.

Международные наблюдатели, признающие итоги первого тура, также упорно обходят стороной тот факт, что практически треть избирателей была лишена возможности проголосовать в принципе. ЦИК Незалежной ликвидировала все 5 участков на территории России. А в нашей стране находятся, по разным данным, до 5-6 миллионов граждан Украины. Всех их Киев лишил права голоса. А есть еще неподконтрольный силовикам Донбасс с несколькими миллионами населения. Президентских выборов там тоже не было. Но все эти люди остаются гражданами Украины и их фамилии включены в списки избирателей. В чью пользу приписали эти голоса, нетрудно догадаться. Второй тур должен состояться 21 апреля. С большой вероятностью в нем снова встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Так что, шоу будет продолжаться.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".