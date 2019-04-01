У разбившегося в Германии самолета с россиянами были проблемы с шасси

Бизнес-джет попал в авиаинцидент в марте 2015 года

Все тела погибших в авиакатастрофе в Германии извлекли из-под обломков. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на немецкие власти. Небольшой частный самолёт с тремя россиянами на борту разбился в воскресенье под городом Эгельсбах. Причины крушения бизнес-джета пока неизвестны. Германская сторона не называет имена погибших, но, согласно предварительным данным, на борту была Наталья Филёва - совладелец российской авиакомпании S7, её отец и пилот Андрей Дикун.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета России прибыли в Германию и уже начали работу на месте крушения самолета Epic LT. Он упал накануне днем, на поле со спаржей в 50 километрах от конечной точки маршрута - аэропорта Эгельсбах рядом с Франкфуртом-на-Майне.

"Мы сначала услышали громкий звук, а потом увидели огромный огненный шар. Он пролетел над нами, а затем упал на поле спаржи. Не было ничего похожего на аварийную посадку, это было странно. Это было очень странно", - рассказала очевидец Марион Кляйн.

Разлет обломков самолета - всего несколько десятков метров. С большой долей уверенности можно сказать, что машина упала на поле практически вертикально и потом сгорела почти полностью.

"Что делает работу трудной, так это то, из чего самолет изготовлен. Он сделан не из металла, а из углеродистого волокна. Когда он разрушается, он выделяет мелкую пыль, сопоставимую с асбестом, поэтому мы должны принять меры безопасности. Особенно защищаем дыхательные пути", - пояснил пожарный Дирк Хенрич.

По официальным данным, на борту самолета находились три человека. Пилот Андрей Дикун, совладелица авиакомпании S7 Group Наталия Филёва и ее отец Валерий. Все погибли. Частный самолет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G принадлежал авиакомпании "Глобус", входящей в S7.

Российская авиакомпания, по сути, является владелицей и американской фирмы, производящей эти бизнес-джеты - одномоторные турбовинтовые самолеты Epic LT. Пилот один. Пассажиров - до шести человек, в зависимости от комплектации. Дальность полета - до трех с половиной тысяч километров.

Топ-менеджмент S7 использовал борт RA-2151G для поездок по работе. 30 марта он вылетел из Москвы. Совершил посадку в польском Кракове, оттуда в Канны. В воскресенье из Франции направлялся в Германию. При этом известно, что именно этот самолет в марте 2015 года уже становился участником летного происшествия. При посадке в "Домодедово" он выкатился за пределы ВПП. По одним данным, у самолета не вышли шасси и он сел, как говорится, "на брюхо". По другим, стойки сломались во время посадки. Все обстоятельства трагедии в Германии пока неизвестны. В том числе, кто именно управлял самолетом.

По роковому стечению обстоятельств полицейские, которые ехали к месту падения самолета, попали в аварию, в результате которой погибли два человека. Еще трое оказались в больнице. По сообщениям немецких авиационных властей, первые данные о причинах катастрофы появятся не ранее чем через два месяца. Рассматриваются две основные версии: техническая неисправность и потеря пилотом контроля над воздушным судном.

Дмитрий Гусев. Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

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