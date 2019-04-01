Тутберидзе впервые назвала причину побега Медведевой и Липницкой

Своим мнением тренер поделилась в интервью Владимиру Познеру
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе ответила на вопрос о причинах ухода спортсменок Евгении Медведевой и Юлии Липницкой к другим специалистам. На решение мог повлиять жесткий тренерский подход, полагает она.
"Наверное, [жесткость] сыграла свою роль [в уходе Липницкой и Медведевой]. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт", - сказала Тутберидзе в интервью у Владимира Познера.
Тутберидзе уверена в правильности своего подхода. По ее словам, если жалеть своих подопечных, то "ничего не получится". Кроме того, прошлая медаль фигуристу никак не поможет в будущем, заключила она.
"Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте", - заявила тренер в разговоре с журналистом.
Как сказал ранее хореограф Илья Авербух, фигуристку Евгению Медведеву после переезда в Канаду и перехода к новому тренеру многие стали воспринимать как жертву.
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