В России завели дело после крушения самолета с совладелицей S7

Кроме того, расследованием происшествия займутся BFU и МАК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева.

Дело заведено по статье" Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает СКР на транспорте.

Основное расследование проводит Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU). Также в Германию прилетит представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Бизнесджет Epic LT RA-2151G потерпел крушение в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) при заходе на посадку 31 марта. На его борту находились пилот Андрей Дикун, Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев. Останки погибших доставлены во Франкфурт, запрос о репатриации останков пока не поступал.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технической неисправности или потери управления. При этом немецкие авиадиспетчеры утверждают, что пилот не сообщал ни о каких внештатных ситуациях.