ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

О чем Путин говорил с главами Турции и Армении

22:18
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Президент в понедельник провел ряд важных телефонных переговоров

В понедельник Владимир Путин поговорил по телефону с президентами Турции и Армении, а также премьер-министром Израиля.

С турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава российского  государства обсудил подготовку к запланированному на 8 апреля заседанию Совета сотрудничества высшего уровня двух стран. Путин также поздравил турецкого лидера с успехом возглавляемой им "Партии справедливости и развития"  на прошедших в Турции выборах в местные органы власти.

С армянским коллегой Николом Пашиняном российский президент обсудил  отношения между Москвой и Ереваном, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Пашинян проинформировал Владимира Путина об итогах прошедшей на днях в Вене встречи с президентом Азербайджана по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за  посредничество в переговорном процессе.

С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский президент обменялся мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также по ситуации в ближневосточном регионе. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Владимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.