О чем Путин говорил с главами Турции и Армении

Президент в понедельник провел ряд важных телефонных переговоров

В понедельник Владимир Путин поговорил по телефону с президентами Турции и Армении, а также премьер-министром Израиля.

С турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава российского государства обсудил подготовку к запланированному на 8 апреля заседанию Совета сотрудничества высшего уровня двух стран. Путин также поздравил турецкого лидера с успехом возглавляемой им "Партии справедливости и развития" на прошедших в Турции выборах в местные органы власти.

С армянским коллегой Николом Пашиняном российский президент обсудил отношения между Москвой и Ереваном, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Пашинян проинформировал Владимира Путина об итогах прошедшей на днях в Вене встречи с президентом Азербайджана по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за посредничество в переговорном процессе.

С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский президент обменялся мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также по ситуации в ближневосточном регионе. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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