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Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

22:23
  • понедельник
  • 01 апреля 2019

Документ учитывает влияние санкций и торговых ограничений на российскую экономику

Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2036 года. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава кабинета министров отметил, что документ разработан в двух вариантах - базовом и консервативном. Он учитывает влияние санкций и торговых ограничений на российскую экономику.

На заседании президиума также обсудили реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Дмитрий Медведев рассказал, что для предпринимателей стала доступнее программа льготного кредитования, объем которой до конца года должен вырасти до триллиона рублей. Участвовать в ней будут около 70 банков, в том числе небольшие региональные организации. Они будут предоставлять финансовые займы по ставке ниже рыночной на 2-3%. Премьер отметил, что к реализации национального проекта уже подключились и региональные власти.

"Есть задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, выйти на сопоставимый с развитыми странами уровень. Для этого должно кратно увеличиться число предприятий, объем их услуг, продукции, так, чтобы сам по себе малый бизнес, малое предпринимательство было достаточно привлекательным. Мы нашли решение по оперативному использованию субъектами межбюджетных трансфертов, почти все регионы по национальному проекту заключили соглашение о предоставлении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев.

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