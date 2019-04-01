В Польше сожгли "богохульного Гарри Поттера"

Также в немилость попали "Сумерки" и зонтик Hello Kitty

Группа католических священников сожгла ряд "богохульных" книг о волшебниках и вампирах, несколько статуэток, масок и картин возле одного из костелов Гданьска.

Под гнев служителей церкви попали книги о Гарри Поттере, "Сумерки", "Тайны древней медицины и магии", книги индийского духовного лидера Ошо, зонтик Hello Kitty, а также африканские маски, фигурки слонов и другие статуэтки, связанные с иными верованиями, пишет РИА Новости.

Эту акцию провел фонд "SMS с неба", который занимается рассылкой заповедей при помощи сообщений на телефон. Священники сообщили, что эти вещи противоречат заповедям божьим и католической церкви, их принесли сами верующие.