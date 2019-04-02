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Александр Васильев умер после тяжелой болезни

05:46
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Звезду ТВ похоронят 3 апреля

В Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев. Ему было 60 лет. Долгое время Васильев боролся с тяжелой болезнью.

Похоронят артиста 3 апреля на Смоленском кладбище. Церемония прощания состоится в четвертом павильоне "Ленфильма". Отпевать Васильева будут в храме Смоленской Иконы Божьей матери.

Александр Васильев навсегда запомнится зрителям своими ролями в фильмах "Особенности национальной охоты", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и многих других, передает НСН.

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Александр Васильев
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