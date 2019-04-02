На заседание парламента по Brexit ворвались голые люди

Активисты пытались сорвать мероприятие

Британские парламентарии вновь отвергли все альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по "Брекзиту". На голосование были вынесены четыре проекта. Проведение нового общенационального референдума, соглашение о таможенном союзе с ЕС уже после развода с Брюсселем, перенос даты выхода и присоединение к Европейской ассоциации свободной торговли. Но ни один из вариантов не получил поддержки, передает "ТВ Центр".

Во вторник искать выход из ситуации продолжит кабинет министров во главе с Терезой Мэй. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить Евросоюзу свой план действий или покинуть его немедленно.

Отвлечь от обсуждения "Брекзита" парламентариев попытались активисты, обеспокоенные изменением климата. В Палате общин они устроили своеобразный экологический перформанс и обнажились прямо в зале заседаний, немало позабавив депутатов.

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