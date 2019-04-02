"Сгорела" за неделю, оставив в душах пустоту: появились детали фильма о Началовой

Лена получила название "Буду рядом…"

В России снимают фильм о жизни Юлии Началовой. Первые детали о кино появились в Сети. Так, стало известно, что картина получила название "Буду рядом…"

Режиссером фильма стала Наталья Филатова, продюсером выступил Андрей Загорский. По словам авторов, лента будет посвящена детству певицы, периоду становления и развития ее музыкальной карьеры. Затронут в картине и трагедию Юлии, рассказав о последних днях жизни артистки.

Премьера фильма состоится осенью 2019 года. Кто исполнит главную роль, пока держится в секрете. Однако изданию "Вокруг ТВ", стало известно, что в конце марта в одном из московских аэропортов состоялись съемки финальной сцены ленты.

"Она покорила за один день миллионы сердец. Она "сгорела" за неделю, оставив в душах пустоту. Утренняя звезда по имени Юлия Началова", - говорится на афише фильма.